Tuttosport sui bianconeri: "E' un'altra Juve: vince e migliora per la Champions"

All'interno delle pagine del Tuttosport si parla di Juventus che è tornata a vincere in trasferta e si è preparata nel migliore dei modi alla sfida di Champions League contro il Lione: "Sta sbocciando un'altra Juve. Vince e migliora per la Champions", titola il quotidiano sportivo che poi racconta così la visione di una Juventus 2.0: "La Juventus si gusta nuovamente il piacere del successo esterno a Ferrara, dove non vinceva dal 68'. Lo fa rispettando alcuni capisaldi del repertorio sarriano, con una variazione sul tema: in particolare nel primo tempo, per evitare di imbottigliarsi al limite dell'area, il fraseggio si diffonde spesso e volentieri a centrocampo. E' da lì che si aprono gli spazi utili a scoperchiare la scatola difensiva della SPAL corta e concentrata benché ultima in classifica. E' da lì che si creano le condizioni per poi riempire l'area come si deve e sigillare il 2-1 finale, griffato - manco a dirlo - da sua maestà Cristiano Ronaldo, oltre al redivivo Ramsey. L'antipasto del Lione insomma è una portata gradevole anche se in Francia l'atmosfera sarà di sicuro bollente e l'avversario graffierà".