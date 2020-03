Tuttosport sui bianconeri: "Juve su Ferran Torres, è l'alternativa a Chiesa"

"Juve su Ferran Torres, è l'alternativa a Chiesa". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina utilizza per i bianconeri al suo interno, a pagina 13. Paratici, in vista dell'estate, studia il restyling del tridente: l'unico intoccabile - si legge - sarà l'ex Real Madrid Cristiano Ronaldo. Per il 2000 è corsa con l'Atletico Madrid.