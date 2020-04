Tuttosport sui bianconeri: "L'agenda Juve per la ripresa"

"L'agenda Juve per la ripresa". Questo il titolo a pagina 14-15 che Tuttosport dedica ai bianconeri che si stanno preparando in vista del ritorno in campo: "Iniziano i ritorni. Ronaldo aspetta e Sarri ha due piani. Oggi o domani verrà fissata la data per gli allenamenti e la Juve diramerà le convocazioni, allora Cristiano partirà. Pjanic è già tornato, ha voglia di riscatto ma il futuro è dubbio".