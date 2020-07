Tuttosport sui granata: "Batticuore Toro: si salvi chi può"

"Batticuore Toro: si salvi chi può". Titola così alle pagine 14 e 15 Tuttosport in riferimento al Torino che stasera affronta il Genoa: "In ballo c'è tutto: il futuro granata e anche l'onore. Il precedente rissoso del 2009 col Genoa brucia ancora. I rischi per Longo e i giocatori, le variabili Nicola e Iago. Una salvezza anticipata potrà aiutare Vagnati nella rifondazione, ma ai tifosi non basta".