"I numeri del Toro restano da incubo". Così titola in taglio alto in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport sui granata. La buona prova della formazione di mister Walter Mazzarri di sabato sera nel derby della Mole contro la Juventus non basta. Adesso servono i punti, a cominciare dalla trasferta di sabato alle 15 contro il Brescia reduce dall'esonero del tecnico Corini.