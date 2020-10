Tuttosport sui granata: "Toro, D'Angieri stana Cairo"

"Toro, D'Angieri stana Cairo". Questo il titolo in taglio basso che Tuttosport dedica ai granata e al presidente Urbano Cairo, attaccato dalle parole di Nunzio Alfredo D’Angieri, ambasciatore per gli affari europei del Belize che avrebbe dichiarati la propria disponibilità a rilevare il Torino. Ma la trattativa non sembra essere andata in porto. Queste le sue parole: "Altro che cercare pubblicità, eravamo già pronti con Braida. Si tenga pure il club, noi ci teniamo i nostri soldi. Auguri".