Tuttosport sui granata: "Toro è sprint per Vera e Barak"

"Toro è sprint per Vera e Barak". Questo il titolo in prima pagina sul taglio laterale di Tuttosport in riferimento al mercato in entrata del Torino: "Intanto Vagnati tiene calde le piste di Torreira, Andersen, Praet, e Piatek: pupilli di Giampaolo". Intanto sono in arriva altri due colpi: Vera dall'Argentinos e Barak dall'Udinese: due operazioni che si potrebbero definire nelle prossime ore.