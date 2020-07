Tuttosport sui granata: "Toro, notte del giudizio"

"Toro, notte del giudizio". Titola così Tuttosport nei confronti dei granata che stasera alle 21.45 affrontano il Brescia in casa: "Longo si gioca tutto nella partita-chiave per la sopravvivenza. In ballo non c'è solo la salvezza ma anche un pezzo di futuro granata e le speranze di conferma del tecnico: che sta pagando sulla sua pelle il sì a Cairo e gli errori societari, ma che deve inventarsi qualcosa".