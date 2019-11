Tuttosport sui granata: "Toro risvegliati dall'incubo"

"Toro risvegliati dall'incubo". Questo il titolo a pagina 12-13 del quotidiano Tuttosport dedicato ai granata di Walter Mazzarri: "Vincere per scappare dalla zona B. Mazzarri: "Ho fiducia per tre motivi". La sfida odierna con il Genoa sembra quasi uno spareggio salvezza. L'allenatore ha continuato: "Ci siamo parlati bene, poi abbiamo lavorato nel modo giusto. Inoltre il 90% della rosa è in forma adesso. Per cui mi aspetto miglioramenti: più tiri anche da fuori area e meno ingenuità".