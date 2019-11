© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 15, un approfondimento dedicato all'Inter con il titolo seguente: "100 giorni di Inter, ma Lukaku divide". I 9 gol realizzati in 12 partite di campionato, ma anche lo zero in Champions League: tra gli "orfani" di Icardi e i soliti perfezionisti, il belga non ha ancora infranto i cuori dei tifosi nerazzurri.