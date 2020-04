Tuttosport sui nerazzurri: "Crisi Messi-Barcellona, l'Inter crede nel colpo"

"Crisi Messi-Barcellona, l'Inter crede nel colpo". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina ha riservato al suo interno, a pagina 25, sui nerazzurri. In Argentina - si legge . sono convinti che ci siano le condizioni per un clamoroso divorzio tra il fuoriclasse ed i blaugrana alla fine della stagione con possibilità per la società di Zhang di acquistarlo.