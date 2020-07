Tuttosport sui nerazzurri: "Questa non è più l'Inter di Conte"

"Questa non è più l'Inter di Conte". Titola così alle pagine 12-13 l'edizione odierna di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla sconfitta rimediata dai nerazzurri col Bologna: "Siamo tutti in discussione, io per primo. Dobbiamo dimostrare di meritare l'Inter. Altrimenti è giusto prendere anche altre decisioni" - così Antonio Conte ha commentato la partita.