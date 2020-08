Tuttosport sui play out: “Perugia-Pescara: Brividi”

Spazio alla sfida di ritorno dei play out sulle pagine interne di Tuttosport in edicola. “Perugia-Pescara: brividi”, è il titolo del quotidiano sportivo che continua: “Si giocano la permanenza in B dopo il 2-1 degli abruzzesi nell’andata”

“Stasera al Curi il ritorno dei playout fra Perugia e Pescara. Cresce l’attesa nonostante il divieto di accesso agli spalti,col piano del Questore Antonio Sbordone, che ha dato disposizioni per presidiare tutta la zona dello stadio con postazioni di controllo nel rispetto di norma di ordine pubblico e misure di contenimento del Covid 19. - continua Tuttosport - Si prevede che qualche migliaio di tifosi si ritroveranno nelle aree più ampie a ridosso della curva nord per cogliere segnali di impegno della squadra per far arrivare energia positiva ed incoraggiamenti per raggiungere l’obbiettivo salvezza”.