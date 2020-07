Tuttosport sui playoff di C: "Juve U23 ora ti serve un altro capolavoro"

"Juve U23 ora ti serve un altro capolavoro": guarda ai baby bianconeri Tuttosport. La formazione guidata da Fabio Pecchia è infatti impegnata stasera a Carrara nella sfida a eliminazione diretta che mette in palio le semifinali playoff: "Il successo in inferiorità a Padova esalta il gruppo però è stato dispendioso. In panchina non c'è Pecchia squalificato. Fagioli sostituito da Ahamada".