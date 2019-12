© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 17, uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Ibra salvagente Milan". Il punto sul mercato rossonero: in difesa stretta finale per Todibo, in uscita dal Barcellona. Leonardo invece vuole Paquetà al Paris Saint Germain. Cresce, infine, l'ottimismo per l'arrivo del bomber svedese.