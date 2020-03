Tuttosport sui rossoneri: "Il Milan secondo Gazidis: Rangnick alla Wenger"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 14, uno spazio ai rossoneri con questo titolo: "Il Milan secondo Gazidis: Rangnick alla Wenger". L'ad ha deciso di puntare su un allenatore he ha un profilo simile a quello dell'alsaziano con cui ha lavorato all'Arsenal che ha prodotto una società economicamente molto forte, ma appena 6 trofei "minori": zero titoli in Premier e nelle Coppe Europee.