© foto di Alessio Del Lungo

"Il Milan va a destra, Celik si fa a gennaio". Questo il titolo, a pagina 23, di Tuttosport questa mattina sui rossoneri. Il turco è in pole position per rinforzare la fascia grazie ai rapporti con il Lilla. Prima scelta era Aurier, però il Tottenham ha detto no perché per gli inglesi risulta essere incedibile. L'agente di Kabak in sede ha offerto Elneny dell'Arsenal.