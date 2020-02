vedi letture

Tuttosport sui rossoneri: "Pioli si gioca il Milan in novantanove giorni"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 13, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Pioli si gioca i rossoneri in novantanove giorni". Da tempo la squadra non mostrava in campo un'identità tanto definita. Ora però servono pure i risultati. Il tecnico: "Il mio futuro? Non è una priorità". Le voci che circolano però non aiutano.