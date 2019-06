Tuttosport sui rossoneri: "Sì, il Milan è tornato"

© foto di Alessio Del Lungo

"Sì, il Milan è tornato". Questo il titolo utilizzato a pagina 24 da Tuttosport in edicola questa mattina sui rossoneri. Dopo il summit Sensi è il più vicino, tentativo per Mancini. Anche se continuano a non esserci annunci ufficiali per quanto riguarda la dirigenza e la guida tecnica, ieri il club è finalmente tornato a parlare di mercato per la prossima stagione.