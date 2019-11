Tuttosport sui Torino: "Che cos'ha Iago Falque?"

"Che cos'ha Iago Falque?". Così titola in prima pagina in taglio laterale basso l'edizione odierna di Tuttosport sui Torino. I tifosi granata, infatti, scrive il quotidiano, si domandano come mai l'attaccante argentino ex Genoa e Roma ne abbia sempre una. Adesso il giocatore della formazione di mister Walter Mazzarri dovrà stare fuori per un mese per infortunio.