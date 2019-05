Tuttosport sui viola: "È ansia Fiorentina tra CdA e Traorè"

"È ansia Fiorentina tra CdA e Traorè". Questo il titolo a pagina 20 di Tuttosport sui viola. Domani il punto sulla trattativa tra i Della Valle e Commisso per la cessione del club con i tifosi che sono in attesa di conoscerne il futuro. Intanto - si legge - Corsi, patron dell'Empoli tuona sul caso legato al classe 2000: "L'ivoriano è nostro, non dei viola".