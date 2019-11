© foto di stefano tedeschi

Spazio alla gara dell’Italia femminile, in campo alle 14:15 contro Malta, nell’ultima gara del 2019. “Italia ti voglio umile” è il titolo del quotidiano torinese che riprende le parole della ct Milena Bertolini alla vigilia di una gara che potrebbe regalare la sesta vittoria su sei gare nelle qualificazioni a Euro 2021. “Gara chiave, senza Gama e Guagni perdiamo qualcosa, ma ho fiducia nelle mie ragazze. - spiega ancora Bertolini prima di rivolgere lo sguardo all’estero – I 77mila di Wembley per il calcio femminile? In Italia serve altro tempo”.