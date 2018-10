Tuttosport sul calcio femminile: “Juve, sei accerchiata”

Spazio alla Serie A femminile con Fiorentina e Milan che volano e sfidano le campionesse in carica della Juventus, che hanno perso il primo trofeo stagionale (la Supercoppa Italiana) proprio contro le viola. “Fiorentina e Milan in volo. Juve sei accerchiata” è il titolo del quotidiano torinese in uno dei box in alto.