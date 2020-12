Tuttosport sul caso Suarez. Il PM: "Una talpa avvisò la Juventus"

"Una talpa avvisò la Juventus" scrive Tuttosport sul caso Suarez. Da un documento trapelato ieri dalla Procura di Perugia si legge: "Sussistono fondati dubbi che i dirigenti della Juventus abbiano potuto avere contezza, tra l'8 e il 14 settembre di questo procedimento e delle attività tecniche in corso". In sostanza: secondo la Procura la Juve avrebbe avviato le pratiche per il passaporto di Suarez ma sarebbe stata informata da una talpa dell'indagine in corso e avrebbe deciso di mollare l'affare. La versione della Juve: il club sostiene da sempre che il problema erano le tempistiche per la cittadinanza. Le indagini proseguono alla ricerca della talpa ma soprattutto della prova circostanziata dell'eventuale corruzione dei vertici dell'Università da parte della Juve, perché il nocciolo della questione per conseguenze penali e sportive del club, rimane quello.