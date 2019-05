Tuttosport sul casting Juve: "Da Deschamps a Sarri: caccia aperta"

© foto di Rosa Doro

E' iniziato ufficialmente il casting della Juventus per il nuovo allenatore. L'addio di Allegri infatti apre a scenari improbabili e Tuttosport ha provato a delineare la linee guida per il successore del tecnico: "Da Deschamps a Sarri: la caccia è apertissima", scrive il quotidiano che spiega come sul tavolo bianconero ci siano cinque nomi e non è detto che il nuovo allenatore venga annunciato a breve.

IL CASTING - La Juventus infatti dovrà fare diverse valutazioni prima di prendere una decisione ponderata sul volto del nuovo condottiero: "Didier Deschamps rappresenterebbe l'usato sicuro più affidabile in circolazione da quando Zidane è uscito dal giro dei papabili", scrive Tuttosport che poi fa i nomi anche di Guardiola, nome accattivante per la piazza, Mauricio Pochettino, pronto a lasciare il Tottenham dopo la finale di Champions League, Mihajlovic, già contattato dalla Juve nel 2014, Mourinho, amico di Mendes e Conte che ha già un accordo con l'Inter ma che potrebbe fare marcia indietro qualora ci fosse un'apertura di Agnelli. Le ultime voci infine rimandano anche a Paulo Sousa e Jardim.