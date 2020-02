© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 18 e 19, un titolo sul derby di Milano con queste parole: "Conte-Pioli, la partita a scacchi". Il nerazzurro è un sergente e fa sgobbare come marines. Ieri 33esima doppia seduta da inizio anno. Pioli è un interista che sogna il colpaccio, ma da quando è al Milan: "Non conta il passato da ragazzino, ma il presente".