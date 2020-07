Tuttosport sul Frosinone: “Nesta rischia di non andare ai play off”

Spazio al crollo del Frosinone contro il già promosso Crotone, che complica i piani promozione dei ciociari, su Tuttosport che titola: “Frosinone ko, Nesta rischia di non andare ai play off”. Un gol di Golmet decide la sfida, ora i gialloazzurri se la giocheranno in casa contro il Pisa, altra squadra in piena corsa per i play off.