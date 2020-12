Tuttosport: "Sul futuro dell'Inter pesano le ombre del partito cinese"

"Sul futuro dell'Inter pesano le ombre del partito cinese", titola stamane Tuttosport. Dalla Cina continuano ad arrivare segnali poco incoraggianti sull'atteggiamento di Pechino nei confronti del calcio. A metà dicembre è stato introdotto il tetto salariale a 3 milioni di euro, ora un'altra misura: non sarà più possibile legare il nome della proprietà a quello della squadra. Quindi anche lo Jiangsu Suning dovrà cambiare nome. L'ennesima stretta del partito comunista agli investimenti nel calcio: basta stelle e stop alla risonanza internazionale. Così sono diverse le multinazionali che pensano all'uscita di scena dai club cinesi, con Suning che non farebbe eccezione. E così anche per l'Inter potrebbe profilarsi un mercato a costo zero nel prossimo gennaio. Prima vendere e poi comprare è l'imperativo che arriva dalla Cina.