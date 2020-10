Tuttosport sul Genoa: "In Coppa Italia la formazione la deciderà il Covid"

vedi letture

Tuttosport scrive del Genoa in Coppa Italia: "La formazione la deciderà il Covid". Il Catanzaro è l'ostacolo da superare per garantirsi un derby anche in Coppa Italia. Le scelte di Maran saranno però dettate ancora dal livello di salute dei suoi elementi perché in un momento in cui i rossoblù non avrebbero avuto bisogno di settimane classifiche di allenamenti invece si ritrova impegnato ogni tre giorni con il recupero contro il Torino che incombe per il mercoledì successivo e poi la gara con la Roma. Servirà stringere i denti.