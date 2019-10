© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Frosinone, Nesta si gioca tutto": guarda al monday night di Serie B Tuttosport, che, tra le drammatiche situazione di Livorno e Frosinone, si concentra maggiormente su quella dei ciociari. "Ciociari in zona Serie C: se non battono il Livorno, l'allenatore può essere esonerato", chiosa il quotidiano, per il quale Alessandro Nesta è quindi a rischio.