© foto di Alessio Del Lungo

“Livorno, Spinelli dopo 21 anni sta per lasciare a Ciuffarella”. Titola così nelle pagine interne Tuttosport per analizzare la situazione in casa labronica con il passaggio di proprietà che questa volta potrebbe andare in porto. “L’ultimo posto in classifica, lo spettro della retrocessione, lo sciopero dei tifosi contro la società. È questo il quadro desolante in cui si trova il Livorno, cui si aggiunge un mercato che fa registrare, per ora, solo tanti rifiuti. - continua il quotidiano – In questo scenario si inserisce la volontà della famiglia Spinelli di cedere la società a distanza di 21 anni sal suo arrivo. Al momento sembrano un paio le trattative in essere con una pista argentina (ritenuta poco credibile) legata alla Sr Investments Group. E una che fa acapo al costruttore Antonio Ciuffarella (che ha fatto lo stadio di Frosinone e si appresta a realizzare quello di Caserta).