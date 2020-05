Tuttosport sul mercato bianconero: "Juve, spesa in Sudamerica"

"Juve, spesa in Sudamerica". Questo il titolo a pagina 10 su Tuttosport per quanto riguarda il mercato bianconero: "Il Pipita è a Torino, ora pensa alla Juve con in testa il River. Higuain è parso in ottime condizioni, potrebbe saltare la quarantena con il tampone. E ci sarà un confronto con i dirigenti. L'ipotesi River è legata a uno scambio con i giovani più interessanti".