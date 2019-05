Tuttosport sul mercato: "Brescia-Honda, Berardi a Roma"

Carrellata di mercato nelle pagine interne di Tuttosport, che fa in breve il punto su alcune trattative di mercato. Prosegue il valzer delle panchine, che vede in questo momento tanta incertezza. Il Milan sembra più orientato su Giampaolo, anche se segue sempre Simone Inzaghi, mentre alla Sampdoria andrebbe uno tra Gattuso, Pioli e Andreazzoli. La neopromossa Brescia intanto è molto attiva sul mercato: in panchina c'è l'intesa per proseguire con Corini, ma il colpo potrebbe essere il giapponese Keisuke Honda. Impossibile Balotelli, molto difficile Pinamonti (è in vantaggio la Sampdoria). Intanto la Roma è vicinissima a Berardi del Sassuolo.