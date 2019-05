Tuttosport sul mercato: "Chiesa accende Juve-Inter"

Ampio spazio dedicato al calciomercato per l'edizione odierna di Tuttosport. Nelle pagine interne, infatti, si parla molto dei prossimi obiettivi della Juventus, la quale con molta probabilità dovrà salutare Dybala: poco spazio per l'argentino, che vuole giocare. In particolare, si starebbe profilando una sfida di mercato con l'Inter per assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa. La Juventus offre 50 milioni più il cartellino di Orsolini, ma i nerazzurri si starebbero rifacendo sotto. Occhio anche all'interesse dall'estero, con il Bayern in testa. Il giocatore, però, preferirebbe restare in Italia.