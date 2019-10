Tuttosport sul mercato della Juve: "Caccia al top 2020: tutti i nomi"

All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport si parla del mercato della Juventus e della ricerca di un altro grande nome per il 2020. Sul piatto giocatori importanti che piacciono ai bianconeri da tempo: "Pogba, estate calda. Icardi secondo atto: caccia al top 2020", titola il quotidiano che poi nel dettaglio scrive che la Juventus sta stilando la lista dei prossimi obiettivi e si sta iniziando a guardare intorno anche se il tempo delle scelte è ancora lontanissimo. Pogba è il grande sogno a centrocampo e dopo un'estate tormentata spingerà per la cessione, mentre per l'attacco Paratici monitora Icardi, in prestito dall'Inter al PSG ma studia anche i nomi di Harry Kane e Gabriel Jesus.