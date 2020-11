Tuttosport sul mercato della Juventus: "Nel mirino Gravenberch e Aouar"

Dopo essersi assicurata De Ligt, la Juventus tenta il colpo con Ryan Gravenberch. Il gioiellino dell'Ajax "ha tutto per diventare un nuovo Pogba", assicura Tuttosport, che però precisa: "Non è ancora tempo di affondi e in questo momento non è nemmeno chiaro chi tra le big europee abbia più possibilità di arrivare a Gravenberch". L'altro pallino della dirigenza è Houssem Aouar, centrocampista del Lione, già vicino a vestire bianconero nell'ultima sessione di mercato.