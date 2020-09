Tuttosport sul mercato granata: "Cairo, fai qualcosa da Toro?"

"Cairo, fai qualcosa da Toro?". Questo il titolo alle pagine 16 e 17 di Tuttosport indirizzato in modo polemico al presidente del Torino per quanto riguarda il mercato granata: "Appena 12 giorni al via: regista e trequartista nei sogni di Giampaolo. Solito ritardo nel colmare le vere carenze per i ruoli-chiave: ma il nuovo tecnico va sostenuto nei fatti e nei tempi. Le priorità: Torreira e Pereyra".