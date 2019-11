Tuttosport sul mercato in uscita della Juve: "Cessioni eccellenti"

"Cessione eccellenti". Titola così il quotidiano Tuttosport a pagina 4-5 sul mercato in uscita della Juventus: "Da Mandzukic a Can, quattro in uscita. Si va verso un gennaio mai così caldo: il tedesco ha mercato non soltanto in Bundesliga. Via anche Perin, i dubbi di Rugani. Il difensore poco utilizzato da Sarri piace sempre all'Arsenal dopo il cambio tecnico. Demiral troppo caro per tutti".