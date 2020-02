"L'Inter accorcia, la Juve pianifica". Questo il titolo a pagina 4 e 5 che Tuttosport dedica facendo una analisi dettagliata del mercato delle tre squadre che si stanno lottando lo scudetto: "La Juve ha anticipato tutti su Kulusevski che arriverà a luglio, poi ha completato le cessioni Emre e Mandzukic non riuscite in estate. Ma Sarri in questo mese ritrova il capitano e Khedira. All'Inter manca il vice-Lukaku che chiedeva Conte, ma tutti gli altri desideri del tecnico sono stati esauditi. Era da 9 anni che a gennaio l'Inter non comprava così tanto. Per la Lazio a vuoto l'estremo tentativo di prendere Giroud: il Chelsea ha rifiutato i sei milioni per il francese. Tare conta molto sul mantenimento degli equilibri di spogliatoio, ma il rischio è il logoramento di alcune pedine".