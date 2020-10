Tuttosport sul Mian: "Pioli non si nasconde più e sdogana la parola scudetto"

Tuttosport dedica ampio spazio al Milan dopo la vittoria in Europa League: "Pioli non si nasconde più e sdogana la parola scudetto". Ventunesima sinfonia per l'allenatore rossonero, la cui imbattibile squadra è nata lo scorso 22 giugno. Era ottava in classifica e ora è prima. Ventuno gare senza perdere per Pioli: "Stiamo facendo un gran lavoro - le sue parole - curiamo tutti gli aspetti. Lo scudetto? E' vero che ci sono 3-4 squadre più forti, ma i pronostici non vanno in campo".