Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 19, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Florentino, ultima idea di Boban & C.". L'agente del portoghese in forza al Benfica, Carvalho Santos, ieri è stato a Casa Milan: si lavora su un prestito biennale con opzione di acquisto in favore del club rossonero.