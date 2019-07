Tuttosport sul Milan: "Giampaolo vede il gioco, ma Piatek stenta"

© foto di Alessio Del Lungo

"Giampaolo vede crescere il gioco, ma Piatek stenta". Questo il titolo che utilizza al suo interno, a pagina 22, Tuttosport per parlare del Milan nella sua edizione odierna. Due sconfitte negli Stati Uniti, ma tanti segnali incoraggianti per il tecnico. Tra arrivi e acquisti salirà l'intensità, ma in attacco il bomber polacco ancora non è riuscito a sbloccarsi.