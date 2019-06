© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport si legge della trattativa che potrebbe portare Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain. Leonardo è in forte pressing per portare a Parigi l'estremo difensore classe 1999, ma la trattativa è frenata dall'alto ingaggio che percepisce Areola, contropartita utilizzata dai francesi. Ed inoltre Gigio preferirebbe la Premier al campionato francese. L'operazione è complicata, ma se dovesse andare in porto ecco che il mercato del Milan subirebbe una forte accelerata su tutti i fronti.