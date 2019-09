© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport, in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 19, al Milan con questo titolo: "I due volti di Giampaolo". Nessuna squadra di A tira così poco in porta: due partite per provare ad invertire la rotta. Con i nuovi in campo si è visto un altro Milan: adesso bisogna insistere evitando di commettere i soliti errori.