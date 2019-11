© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio al Milan, a pagina 24 con il titolo seguente: "Ibra, l'ora dei dubbi". Lo svedese vede nei rossoneri solo degli svantaggi: non ha legami, la squadra è debole, non conosce Stefano Pioli. Solo la moglie - si legge - sarebbe molto felice di tornare a Milano.