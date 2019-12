© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 12 e 13, uno spazio dedicato al Milan con questo titolo: "Ibra tra gli dei". Il fenomeno svedese nella scia di due fuoriclasse e coetanei come Federer e Serena Williams. Eto'o, un altro '81, ha smesso: Zlatan no. Diventerà il più anziano giocatore di movimento in Serie A scalzando Floccari.