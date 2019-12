Tuttosport sul Milan: "Ibrahimovic, è ora di vedersi"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 19, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Ibrahimovic, è ora di vedersi". Prima di Natale ci sarà un incontro per capire se lo svedese ha ancora intenzione di continuare a giocare. Poi non ci sarà più tempo e i rossoneri vireranno sulle alternative: Jovic è il primo nella lista di Boban e Maldini.