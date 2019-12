© foto di Alessio Del Lungo

"Ibrahimovic ore decisive". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al Milan al suo interno, a pagina 23. Dopo le parole di Sabatini il Bologna si tira fuori ed oggi - si legge - è il giorno in cui lo svedese dovrebbe annunciare il suo futuro. Ma i rossoneri non hanno intenzione di rilanciare la propria offerta.