Tuttosport sul Milan: “Il quarto posto salva Gattuso. E fa investire”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alla situazione in casa Milan, con un quarto posto da conquistare per cambiare le prospettive future, nelle pagine interne di Tuttosport in edicola. “Il quarto posto salva Gattuso e fa investire” scrive il quotidiano torinese spiegando che “compatibilmente con i paletti della UEFA arriveranno altri giovani (Sensi, Saint-Maximin, Bamba) dopo la cessione di chi ha deluso come Kessie e Suso”. La conquista della Champions significherebbe anzitutto dare un’aggiustata ai conti, non da azzerare il rosso, ma sarebbe un segnale di svolta con una cinquantina di milioni incamerati che potrebbero produrre una serie di conseguenze immediate sul mercato.