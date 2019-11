© foto di Alessio Del Lungo

"Il regista non c'è". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al Milan al suo interno a pagina 19. Ismael Bennacer, rilanciato contro la SPAL, ha deluso. Prima di lui Lucas Biglia ha fatto, se possibile, peggio. Il problema però va risolto in fretta: Pioli - si legge - non può attendere. Meglio scegliere la continuità.